Rektörün anketine dikkat çeken katılım… 3’e katladı

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, sosyal medya hesabından bir anket düzenledi. Rektör Topal, “Merhaba Sevgili öğrenciler, salgın ile alakalı alınan kararlar doğrultusunda siz değerli öğrencilerimizin fikirlerini ve beklentilerini merak ediyoruz. Tedbir ve sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla, 15 Haziran sonrası kampüsümüze gelip örgün eğitime devam etmek ister misiniz?” diye sordu.

100 BİN OY KULLANILDI

Yaklaşık 30 bin öğrencisi bulunan üniversitede, Topal’ın yaptığı ankete 100 bin 447 kişi katıldı. Katılanlardan yüzde 52.9’u eğitime başlanmasını isterken, yüzde 45.8’i istemedi. Yüzde 1.3 ise kararsız kaldı.

Ankete katılımın fazla olduğunu ifade eden Topal, “Sevgili Öğrenciler, Anketimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Katılım sayısını dikkate aldığımızda anketimizin ailelerinizin ve sosyal çevrenizin de ilgisine mazhar olduğunu görüyorum” ifadelerini kullandı.

Topal, öğrencilerin görüşlerini dikkate alacaklarını ve süreç ilgili kurumların alacağı kararlar ve tavsiyeler doğrultusunda eğitime tekrar başlanacağını dile getirdi.