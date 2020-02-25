Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor?

Corona virüsü salgınında ölü sayısı her geçen gün artarken, dünya gelenlinde de 30’dan fazla ülkede hastalığın görüldüğü açıklandı. Corona virüsü tedavisi için aşı çalışmaları sürdürülüyor. Son olarak Çin’in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, corona virüsü aşısının bulunduğunu açıklamış ancak daha fazla teste ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti. CNN Business’te yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) genel müdür yardımcısı Bruce Aylward, Pekin’deki bir basın toplantısında, “Şu anda gerçek etkinliği olabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var ve bu remdesivir,” dedi. Peki Remdesivir nedir? Remdesivir ilacı hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? İşte Remdesivir ilacı hakkında merak edilen bilgiler.

REMDESİVİR NEDİR?

Remdesivir, nükleotid analogları sınıfında bulunan yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları için bir tedavi olarak geliştirilmiştir. Laboratuvar testleri remdesivir’in SARS-CoV ve MERS-CoV gibi çok çeşitli virüslere karşı etkili olduğunu göstermektedir. İlaç, 2013-2016 Batı Afrika Ebola virüsü salgını tedavisinde kullanıldı. İlaç güvenli olduğu ortaya çıkmasına rağmen, Ebola virüsü gibi filovirüslere karşı özellikle etkili değildi .

Koronavirüs SARS-CoV-2’nin neden olduğu 2019-20 koronavirüs salgına yanıt olarak Gilead, etkilerini incelemek için Çin tıbbi yetkilileri ile işbirliği içinde “az sayıda hasta” için remdesivir sağladı. Gilead ayrıca remdesivir’in SARS-CoV-2’ye karşı laboratuvar testlerine başladı. Gilead, remdesivir’in hayvanlarda SARS ve MERS’e karşı “aktif olduğu” belirtti.