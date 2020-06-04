Rengini gören ‘Alo Gıda Hattı’na şikayet ediyor ama sayısız faydası var!

Bir zamanlar Çin'de sadece imparatorların yiyebildiği ve yerli halkın yemesine izin verilmediği siyah pirinç, Samsun'un Terme ilçesinde üretiliyor. Yüksek oranda lif ve mineral içermesine karşın şeker oranı düşük olan siyah pirincin kalp hastalıklarına ve kansere karşı da koruyucu olabileceği araştırmalar sonucu belirlendi.

ÇİN’DEN CEVAP GELMEDİ, FİLİPİNLER’DEN GETİRTTİM

Samsun'daki tek siyah pirinç üreticisi olan çiftçi Murat Gümüş, sekiz yıl önce Filipinler’den getirttiği tohumlarla siyah pirinç üretimine başladı. Siyah pirincin renginden dolayı ön yargıyla karşılandığını ifade eden 59 yaşındaki Gümüş, geçen sene 10 dekar alana ektiği pirincin elinde kalmasına rağmen bu sene 15 dekara siyah pirinç ekti. Murat Gümüş, verilecek desteklerle siyah pirincin faydalarını tanıtarak yurt içine ve yurt dışına satmak istiyor.

Araştırmacı bir çiftçi olduğunu belirten Murat Gümüş, “Siyah pirinci internette gördüm. Çin Büyükelçiliğine yazı gönderdim ama cevap gelmedi. Ben de bir doktor arkadaşım vasıtasıyla Filipinler'den siyah pirinç tohumları getirttim. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden hocaların katkılarıyla üretim yapıyorum” diye konuştu.

8 YILDIR ZARAR EDİYORUM AMA BIRAKAMIYORUM

Pirincin renginden dolayı insanların mesafeli durduğunu ve ilk kez siyah pirinç görenlerin ‘Alo Gıda Hattı’na şikayet ettiğini belirten Gümüş, “Faydalarını ve içerisinde olan mineralleri bilenler internetten sipariş veriyorlar. 12 vilayete 2-3 kiloluk paketler halinde siyah pirinç gönderiyorum. Bu beni tatmin etmiyor. 8 yıldır zarar etmeme rağmen bırakamıyorum” dedi.

KİLOSU 30 LİRADAN SATILIYOR

* Siyah pirincin beyaz pirinçten en büyük farkı antioksidan değerinin yüksek olması. Antioksidanlar vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirici özelliklere sahip olduğu ve yaşlanmanın etkilerini azalttığı biliniyor.

* Beyaz pirince oranla daha fazla magnezyum ve mineral içermesi nedeniyle kemik, sinir dokusu, kasların çalışması ve kalp sağlığı için önemli bir besin kaynağı oluşturuyor.

* Magnezyum ve diğer mineraller hücrelerin enerji üretiminde önemli bir rol oynayarak vücudun enerji düzeyini arttırarak bağışıklık ve sinir sistemini kuvvetlendirdiği biliniyor.

* Beyaz pirincin kilosu 10 TL’den satılırken, siyah pirincin kilosu ise ortalama 30 TL'den satılıyor. (İHA)