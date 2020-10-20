‘Renksiz hayatıma renk katmak istiyorum’ deyip kaldığı evi yaktı

Olay Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Gelincikler Sokakta yaşandı. İddiaya göre, S.Ü. isimli ev sahibi evini Furkan T. isimli şahsa kiraya verdi.
Bir süre sonra çevredeki komşulardan şikayet gelmesi üzerine, ev sahibi kiracısını evden çıkarmak istedi ancak Furkan T. evi boşaltmadı.
“RENKSİZ HAYATIMA BİRAZCIK RENK KATMAK İSTİYORDUM”
Ev sahibinin uyarılarını dikkate almayan Furkan T.’nin dün akşam saatlerinde kaldığı müstakil evde yangın çıkardığı öne sürüldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerinde gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin polise verdiği ifadede ‘renksiz hayatına birazcık renk katmak istediği’ için perdeleri yaktığını, çıkan yangını itfaiyenin söndürdüğünü söylediği öğrenildi.
Öte yandan şüpheli Furkan T.’nin emniyete işlemleri devam ederken olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)