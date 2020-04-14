Resmi Gazete’de yayımlandı… Corona virüsü tedavisi tamamen ücretsiz yapılacak

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, corona virüsü (COVID-19) hastalığı ile mücadele kapsamında, tüm vatandaşların tedavisi herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz yapılacak.

Kararla sosyal güvencesine bakılmaksızın herkes için şunlar ücretsiz olacak:

* Sağlık Bakanlığı’nca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan söz konusu hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipmanlar.

* Hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin ekipmanlar.

* Hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlar.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 35 gün geçti. Dün 98 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 1296’ya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 410 bin 556, toplam vaka sayısını 61 bin 49 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1786 entübe hasta sayısı 1063, iyileşen vaka sayısı ise 3957 oldu. (İHA)