Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Resmi tatiller 2020 yılında hangi günlere denk geliyor? 2020’de hangi günler resmi tatil?

Tatilini erkenden ayarlamak isteyen vatandaşlar milli ve dini bayramların hafta içine mi hafta sonuna mı denk geldiği merak ediyor. 2020 yılında 13.5 gün yıllık izin alan bir çalışan resmi tatilleri de birleştirerek toplamda 44 gün izin yapabilecek. İşte 2020 resmi tatiller listesi…

16:08 -
Haberler Gündem
Resmi tatiller 2020 yılında hangi günlere denk geliyor? 2020’de hangi günler resmi tatil?

2020 yılının ilk ayının geri kalmasıyla yakın zamanlardaki resmi tatiller merak konusu oldu. Peki 2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? Bu yıl kaç gün tatil olacak?

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 OCAK YILBAŞI ÇARŞAMBA GÜNÜ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ CUMA GÜNÜ

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SALI GÜNÜ

23 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ CUMARTESİ GÜNÜ (YARIM GÜNÜ)

24 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1’NCİ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

25 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2’NCİ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

26 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3’ÜNCÜ GÜNÜ SALI GÜNÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ÇARŞAMBA GÜNÜ

30 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ PERŞEMBE GÜNÜ(YARIM GÜN)

31 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1’İNCİ GÜNÜ CUMA GÜNÜ

1 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 2’NCİ GÜNÜ CUMARTESİ GÜNÜ

2 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 3’ÜNCÜ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

3 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 4’ÜNCÜ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAZAR GÜNÜ

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more