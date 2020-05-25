Ressam Hüseyin Cahit Derman’ın tabloları büyük beğeni kazandı

‘Çağdaş Romantikler” resim akımının öncüleri arasında yer alan Ressam Hüseyin Cahit Derman’ın yaptığı Anıtkabir tabloları beğeni kazandı. Derman, Atatürk ve Cumhuriyet’e bakışını SÖZCÜ’ye anlattı:

* Atatürk, öngörüleri ve cesareti dışında entelektüel birikimiyle de fark yaratan bir liderdi. Değerli vecizeleri 100 yıldır yalnızca Türk toplumuna değil tüm dünyaya ışık tutmaktadır.

* “Yurtta barış, cihanda barış” gibi her dönem geçerliliğini koruyan ve evrensel niteliği olan vecizeleri halen insanlığa ışık tutmaktadır.

* Sanatçılara ithafen söylediği “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız” vecizesi ile büyük bir sorumluluk üstlendiğimizi düşünüyorum.

* Ülkenin kurucusu olmasına rağmen, kendisinin bile sanatçılarla kıyaslanamayacağı mesajını vermiş ve büyük bir tevazu örneği göstermiştir. Atatürk’ün sırtımıza yüklediği bu ulvi sorumluluk duygusu içinde 25 yıldır sanat üretme gayretindeyim.

* 19 Mayıs’ın ruhuna uygun bir çalışma ile Atamıza olan sevgimizi ölümsüzleştirmek arzusuyla paletimi elime aldım. ‘Sönmeyen Cumhuriyet Işığımız’ adlı 30×40 cm. boyutlarındaki tuval üzeri yağlıboya tekniği ile resmettiğim triptik (üçleme) çalışmamda Anıtkabir’i farklı açılardan resmederek gelecek nesillere sanatsal bir belge bırakmak istedim.

* Eserlerimizi sonsuza dek yaşayacağına inanarak resmederiz ve bu bir anlamda ölümsüzlük duygusunu hissetmemizi sağlar. Resimlerimizin bizden sonraki emanetçileri de bilinçli koleksiyonerlerdir, sorumluluk duygusu ile geleceğe miras olan sanat eserlerini korur ve sahip çıkarlar.

* Millet olarak biz de Atatürk’ün eseri olan ‘Cumhuriyet’in değerini biliyor ve 1923’ten beri tıpkı koleksiyonerler gibi sahip çıkıyor ve yaşatıyoruz, dünya durdukça var olacağına inanıyoruz.

HÜSEYİN CAHİT DERMAN KİMDİR?

1951 yılında İstanbul’da doğdu. 1966’da resim sanatına Galatasaray ve Asmalı Mescit’teki Pera ressamlarının geleneğini sürdüren resim atölyelerinde başladı. Klasik-akademik resim tarzını buralardaki resim ustalarından öğrendi.

1967 yılında ressam Pertev Boyar ile doğadan çalışmalarında empresyonist resmin etkisine girdi. 1971’de ilk resim sergisini açtı.1973 yılında İ.D.G.S. Akademisi’ne girdi. 1974’te resim çalışmaları için gittiği Paris ve Lonra’da iki karma sergiye katıldı.

1978’de klasik, empresyonist ve sürrealist çalışmalarına son vererek, bugünkü çağdaş romantik resim anlayışını geliştirdi. 1979’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu.1981’de AKM’de Uluslararası Atatürk’ün 100.Yıl Sergisi’ne katıldı. 1984’te Tiglat tarafından New York’ta açılan sergide tablolarından yapılan tebrik kartları sergilendi.

1987 yılına kadar İstanbul'da 18 kişisel resim sergisi açtı. Önemli kurum ve kuruluşlarda, müzelerde ve özel koleksiyonlarda yüzlerce eseri bulunmaktadır. Comtemporary Romantıcs (Çağdaş Romantikler) resim akımının öncüleri arasında gösterilmektedir.

Son yıllarda ‘Mavi Güneşli İstanbul’ kompozisyonlarında, güneş ışığının şiddetini soğuk renk tonlarından yola çıkarak elde etti ve bu şekilde kendine özgü bir renk anlayışı yarattı.

Uzun yıllar tablo restoratörlüğünü de resim çalışmalarının paralelinde götürdü ve çok sayıda eski eseri onararak topluma kazandırdı. Eski onarım metotlarının sakıncalarını ortadan kaldırdı. Yırtık tabloları yama yapmadan ve rantuvale etmeden restorasyonunu mümkün kılan bir yöntem geliştirerek bunu sanat çevresine kabul ettirdi.

Türk resmindeki imzaların bilimsel bir araştırmasını yapan sanatçı, bu konuda ilk kaynağı oluşturan yazılarıyla da önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Sanatçının ayrıca seramik, heykel, karikatür, ahşap oymacılığı, marangozluk ve mobilya tasarımları üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

ABD’de yayımlanan ‘International Dictionary of Artists’ ve ‘Important World Artists Vol. 1’ adlı uluslararası katalogda yer aldı. Sanatçının eserleri Atletico Madrid Müzesi ve Chicago Polis Vakfında yer almaktadır.

Yurt içinde, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi (İMOGA), Beşiktaş JK Müzesi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi’nde çalışmaları yer almaktadır.

Unesco’ya bağlı Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) asil üyesi olan Derman, çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Hüseyin Cahit Derman evli ve iki çocuk babasıdır.