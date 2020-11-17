Restoran, kafeler ve kahvehaneler kapatılacak mı?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birçok Avrupa ülkesinde kısıtlamaların yeniden gerçekleştirildiğini hatırlattı ve vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekti.

RESTORAN, KAFELER VE KAHVEHANELER KAPANACAK MI?

Bilim Kurulu toplantısından çıkan bu ‘somut tedbir' tavsiyesi sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Hatırlanacağı gibi corona virüsü ile ilgili alınan yasak kararları kabine toplantısı sonrasında açıklanıyordu. Kabine toplantısı bugün saat 15.30'da gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

94 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 16 Kasım Pazartesi gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybederken 3 bin 316 yeni hasta tespit edildi. Verilere ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, ağır hasta sayısının 3 bin 610’a yükseldiğini duyurdu.