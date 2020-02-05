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‘Rezillik bu kadar’ Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Sosyal medyada yayılan ve Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazası sonrası çekildiği iddia edilen görüntüler tepkiye neden oldu.

23:48 -
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İzmir-İstanbul seferini yapan ve içerisinde 177 yolcu, 4 mürettebat ve 2 pilotu taşıyan yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zeminde parçalandı.

“REZİLLİK BU KADAR”

Kaza sonrası sosyal medyada yayılan bir video ise tepkiye neden oldu. Görüntülerde, uçaktan çıkarılan yaralı vatandaşların olay yerinden otobüsle taşınması yer alıyor.

Söz konusu videoda yer alan vatandaş ise “Durum bu. Kaza bir saat önce oldu, hala bir buralarda sürtüyoruz. Çok kötüyüz. Otobüsle götürüyorlar. Rezillik bu kadar. Rezillik” diyor.

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