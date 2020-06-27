Riva’da can pazarı! Tekne kayalıklara çarptı, sabaha kadar mahsur kaldılar

Riva açıklarında gece saatlerinde iki kişinin bulunduğu tekne kayalıklara çarptı. Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi geceyi ateş yakarak geçirdi.

Mahsur kalanlardan bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşarak yardım istedi. Olay yerine giden sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri teknedeki yaralı kadını kendi teknelerine alarak hastaneye götürdü.

“SABAHA KADAR MAHSUR KALMIŞLAR”

Ormanda görevli Ahmet Akça “Sabah 06.00 gibi bir kişi buraya geldi. Tekne kazası yaptığını, telefonunun şarjının bittiğini söyleyerek bizden yardım istedi. Sabaha kadar teknede mahsur kalmışlar. Teknedeki bir kadın da boynundan yaralanmış” dedi.

Başka bir çalışan ise “Teknenin aküsünde bir sıkıntı olunca kayalıklara çarpmış. Teknede mahsur kalmışlar. Yardım istediler bizden” diye konuştu (DHA)