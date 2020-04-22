Rize Valisi: 50 bin çay üreticisinin memlekete geliş izni iptal edildi!

Rize Ticaret Borsası'nda yaklaşan çay tarımı ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Kemal Çeber, açıklamalarda bulundu.

Mayıs ayında başlayacak çay tarımı için yaklaşık 50 bin kişinin Rize'ye gelmek için başvuruda bulunduğunu ve bu kişilere daha önce izin verildiğini hatırlatan Vali Çeber, şöyle konuştu:

* Bu karar sonrası birçok vatandaşımız ilimize geldi.

* Seyahat düzenlemeleri konularında ve sürecin yürütümünde en üst merciler olan bakanlıklarımızın takdiriyle bu karar hükümsüz kaldı.

* Rize'ye gelmek isteyen yaklaşık 50 bin kişi ile ilgili daha önce belge karşılığında verilen izinler iptal edildi.

* Şu an biz çay tarımının nasıl yapılabileceği konusunda ilgililer ile toplantı halindeyiz.

* Sadece Üsküdar'da 53 bin Rizeli var.

* Sadece orada binlerce kişi Rize'ye gelmek için başvuru yaptı.

* Rize'deki müstahsil sayısı 200 bin. Bunun 135 bini Rize'de yaşıyor. Gerisi il dışında.

* Düzelttiğimiz bu durumdan sonra bu başvuruları ilimize alırsak yeniden tetikleyebiliriz.

* Karımıza nasıl bir tablo çıkar siz düşünüm.

* Hiç kimse gidelim hemşerilerimizi hasta edelim demiyor ama hastalık çok sinsi.

* Gelemeyenlerin çay tarımlarını komşuları yapacak.

* Gerekirse vefa destek gurubu tarafından bu konuda destek alacağız. DHA