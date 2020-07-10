Rize’de corona vakaları artıyor! “Son 10 gün içinde…”

Rize Sağlık İl Müdürlüğü’ne ait resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son 10 gün içinde kentte corona virüs vaka sayısında artış yaşandığını yatan hasta sayısının da 50’nin üzerine çıktığını belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Gereksiz yere sokaklara inmeye başlanılmış, aylarca anlatılan sosyal mesafe, kişisel izolasyon gibi kuralların ne yazık ki hiçe sayılmaya başlanmıştır.

* Cenaze ve taziyelerde, il dışından acıyı paylaşmak için gelen insanlarımız ile çok sayıda kontrolsüz temas yaşanmış, yakın eş, dost, akraba birlikte aynı ortamda kurullara uyulmaksızın bulunulması gözlerden kaçmamıştır.

* Önceleri sadece zaruri ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kısıtlı zamanda markette, bankada, sokakta bulunan vatandaşlarımız artık rahatlamak, stres atmak için sokaklarda bulunur hale gelmiştir.

* Son günlerde sorumsuzluk derecesine varan aşırı rehavetin, sınırsız özgüvenin yol açtığı bir kötüye gidiş süreciyle karşı karşıyayız.

“HERKES KENDİ KARANTİNASI UYGULASIN”

İl genelinde en çok corona virüs vakasının göründüğü yerleri de açıklayan sağlık müdürlüğü, açıklamasına şöyle devam etti:

* Nüfus bazlı değerlendirildiğinde ne yazık ki Kalkandere ilçemiz başta olmak üzere sonrasında da merkeze bağlı köyler ve Çayeli ilçemizde vaka sayılarında hızlı artışlar yaşanmaya başlanmıştır.

* Söz konusu bu yerler başta olmak üzere ilimiz genelinde hepimiz mecburi karantinaya gerek kalmadan kendi izolasyonumuzu uygulamak, maske ve sosyal mesafe başta olmak üzere tüm kuralları önemsemek ve maksimum riayet etmek zorundayız.



