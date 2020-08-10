Rize’de şiddetli yağış yolları göle döndürdü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan şiddetli uyarısının ardından Rize’de bugün özellikle Gündoğdu mevkiinde şiddetli yağışlar görüldü. Yollar yağış sonrası göle dönerken trafikteki ağaçlar güçlükle ilerledi.

Yörede birçok ev ve iş yerinde su baskınları görülürken ufak çaplı heyelanlar yaşandı. Heyelanlarda bazı araçlar hasar görürken maddi hasar meydana geldi.

BİR ARAÇ TOPRAK ALTINDA KALDI

Yolda seyir halindeki bir otomobil heyelana maruz kaldı. Gündoğdu-Veliköy yolunda yağışın etkisiyle kayan toprak bir otomobili sürüklerken otomobildeki 4 kişi çevrede bakkallık yapan Turhal Yavaşı’nın yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

“BİR ÇIĞLIK SESİ GELDİ”

Üzerine toprak kayan araçtaki vatandaşların dışarıya çıkmasına yardımcı olan Turhal Yavaşı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Yağmurun etkisiyle bir ses duyduk. Bir çığlık sesi geldi, arabanın toprak altında kaldığını gördük, arkadaki kapı açılmıyordu, bayanlar çıkamıyordu, kapıyı zorla açtık, onları dışarı çıkardık.

* Şoför dahil araçtakilerin durumları iyiydi, korkmuşlardı.

7 KİŞİLİK AİLE KURTARILDI

Yağmur nedeniyle Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar köyünde derenin taşması sonucu bir köprü yıkıldı. Köprünün bir ucunda bulunan 7 kişilik ailenin içinde bulunduğu evin yol ile bağlantısı kesildi. Evde 3 çocuk ve 1 yatağa bağlı hasta olması nedeniyle evdekiler hemen AFAD'a haber verdi.

Olay yerine gelen AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından eve giden yola yıkılan ağaçlar motorlarla kesilerek yol açıldı. Sonrasında olay yerine gelen itfaiye aracının merdiveni ile AFAD görevlileri evin olduğu tarafa geçerek mahsur kalan Müsayet Okumuş (58), Rıdvan Okumuş (26), Mine Önalan (39), Jehat Önalan (12), İsmail Serhat Önalan (9) ve Ahmet Önalan (5) kurtarıldı.

Evde bulunan yatağa bağlı hasta Ahmet Okumuş (60) ise sedye ile dereden karşıya uzatılan ipler vasıtasıyla dere üzerinden geçirilerek ambulansa bindirildi. Evlerini boşaltan ailenin yakınlarının evinde kalacağı öğrenildi. İHA