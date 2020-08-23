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Rize’de yağmur nedeniyle yollar çöktü binalar boşaltıldı

Rize'de etkili yağış nedeniyle bazı yollarda çökmeler oldu. Rize-Güneysu ve ilçe merkezindeki yollarda meydana gelen çukurlar belediye ekipleri tarafından kapatıldı. İl genelinde 45 köy yolunun kapandığı ve 4 binanın boşaltıldığı açıklandı.

İsmail AKDUMAN
19:58 -
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Rize’de yağmur nedeniyle yollar çöktü binalar boşaltıldı

Giresun’dan sonra etkisini Rize’de devam ettiren sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Güneysu’da aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle Salarha Deresinin su seviyesi yükseldi.

Suyun etkisiyle altı boşalan Rize-Güneysu karayolunun bir kısmında çökme meydana geldi. Belediye ekipleri meydana gelen çukuru kapatarak yolu tekrar ulaşıma açtı.

45 KÖY YOLU KAPANDI 4 BİNA BOŞALTILDI

İlçenin merkezi ile köy yollarının bazı bölümlerinde de çökmeler meydana gelirken, Rize valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada il genelinde 45 köy yolunun kapandığı, Güneysu’ya bağlı Başköy ile merkeze bağlı Dağsu Mahallesinde toplam 4 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı ve 30 kişinin Rize öğretmenevine yerleştirildiği belirtildi.

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