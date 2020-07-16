Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rize’deki korkunç heyelanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan heyelan nedeniyle bir şantiyedeki işçilerin yaşadığı panik, kameralarca kaydedildi. 

Sozcu.com.tr
15:32 -
Haberler Gündem

Rize’de, üç gün önce etkili olan sağanağın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Heyelan nedeniyle bir şantiyedeki işçilerin korku dolu anları, kameralara yansıdı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, şantiye sahasında hasar oluştu.  (DHA)

İLGİLİ HABERRize felaketi yaşadı: 2 ölü, 10 yaralıRize felaketi yaşadı: 2 ölü, 10 yaralı

İçişleri Bakanı Rize
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more