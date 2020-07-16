Rize’deki korkunç heyelanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Rize&#8217;de, üç gün önce etkili olan sağanağın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Heyelan nedeniyle bir şantiyedeki işçilerin korku dolu anları, kameralara yansıdı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, şantiye sahasında hasar oluştu. (DHA). İLGİLİ HABERRize felaketi yaşadı: 2 ölü, 10 yaralı. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/rizedeki-korkunc-heyelanin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-5935014","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/rizedeki-korkunc-heyelanin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-5935014","pageType":"yazi","pageIdentifier":5935014,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Rize&#8217;deki korkunu00e7 heyelanu0131n yeni gu00f6ru00fcntu00fcleri ortaya u00e7u0131ktu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5935014,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/rizedeki-korkunc-heyelanin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-5935014/","headline":"Rize&#8217;deki korkunu00e7 heyelanu0131n yeni gu00f6ru00fcntu00fcleri ortaya u00e7u0131ktu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["\\u0130\\u00e7i\\u015fleri Bakan\\u0131","Rize"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/16/iecrop/rize-dha-heyelan_16_9_1594902764.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","dateCreated":"2020-07-16 15:32:50","datePublished":"2020-07-16 15:32:50","dateModified":"2020-07-16 15:32:50","info":"{"seo_news":"false"}"});