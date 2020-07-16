Rize’deki korkunç heyelanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Rize’de, üç gün önce etkili olan sağanağın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Heyelan nedeniyle bir şantiyedeki işçilerin korku dolu anları, kameralara yansıdı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, şantiye sahasında hasar oluştu. (DHA)

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