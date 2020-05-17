Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rize’deki orman yangını 6 saatte söndürüldü!

Rize'nin Fındıklı ilçesi Sahil mahallesinde ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

22:34 -
Haberler Gündem

Yangına, Pazar Orman İşletme Şefliği ve Fındıklı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Araç yolu olmadığı için ekiplerin kazma ve küreklerle yayılışının önünü kestiği alevler, kontrol altına alındı.

Yangın yapılan müdahale ile 6 saat sonra söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

85 NOKTADA YANGIN ÇIKMIŞTI

Karadeniz bölgesinde geçen yıl aralık ayında 3 günde 85 noktada çıkan orman yangınlarında 21 ev yanmış, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisi zarar görmüştü.

Yangınların yakılan anız nedeniyle çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığının belirlenmesi üzerine 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı. DHA

İLGİLİ HABERKKTC'de yangın büyüyor! ODTÜ kampüsüne de sıçradıKKTC'de yangın büyüyor! ODTÜ kampüsüne de sıçradı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ODTÜ Orta Doğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi pazar Rize Türkiye yangın
Son güncelleme: 22:43 17.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more