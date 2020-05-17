Rize’deki orman yangını 6 saatte söndürüldü!

Yangına, Pazar Orman İşletme Şefliği ve Fındıklı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Araç yolu olmadığı için ekiplerin kazma ve küreklerle yayılışının önünü kestiği alevler, kontrol altına alındı.

Yangın yapılan müdahale ile 6 saat sonra söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

85 NOKTADA YANGIN ÇIKMIŞTI

Karadeniz bölgesinde geçen yıl aralık ayında 3 günde 85 noktada çıkan orman yangınlarında 21 ev yanmış, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisi zarar görmüştü.

Yangınların yakılan anız nedeniyle çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığının belirlenmesi üzerine 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı. DHA