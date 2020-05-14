Rizeli muhtardan sıra dışı çözüm!

Çayeli ilçesi Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, corona virüsü tedbirleri kapsamında köyün 6 giriş çıkışından 5'ini kayalarla kapattı. Tek giriş noktasında özel koruyucu elbise giyerek nöbet tutan Küçüksarı, köye girip çıkanları kontrol ederek, kayıt altına alıyor.

Küçüksarı, köye gelenlere ateş ölçümü yapıyor, maske dağıtıp kolonya tutuyor. Köyde kalanlara maske dağıtımı da yapan muhtar, temas olmaması için drone kullanıyor. Muhtar, kuzeni Cabir Küçüksarı yardımıyla drone aracılığı ile köy halkına maskelerini ulaştırıyor.

“SALGININ BİTMEDİĞİNİ GÖSTERİYORUZ”

Derecik köyünde insanların rehavete kapılmadan kurallara uymaları için farkındalık yarattıklarını anlatan muhtar Ramazan Küçüksarı, “Herkes bir şeyler düşünüyor ama herkesin bir şeyler düşündüğü yerde Rizelinin bir şey daha düşünmesi gerektiğini düşündüm. İnsanlar tarlada çalışırken fark etmeden sosyal mesafe ve izolasyonu ihmal etmişler. Bizler de izolasyonu koruması adına drone ile onlara maske ulaştırıyoruz. Halkımız şaşkınlık yaşıyor ama bu salgının henüz bitmediğini göstermiş oluyoruz” dedi.

“ÇOK ŞAŞIRDIK”

Drone ile maske alan Mustafa Küçüksarı ise “Muhtarımız bizim maske takmadığımızı fark edip bize drone ile maske gönderdi. Çok şaşırdık. Böyle bir şey başımıza ilk defa geldi. İnsan böyle bir şey gördüğünde şaşırıyor. Böyle hizmet için muhtarımıza teşekkür ediyorum'' dedi. (DHA)