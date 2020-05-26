Rize’ye gelen çay üreticilerinin 10’unda virüs tespit edildi!

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor.

Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize’ye giriş yapan üreticilere, çay bahçesine girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde corona virüsü testi yapılmaya başlandı.

81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü İl Pandemi Kurulu tarafından oluşturulan ekipler de başlattığı numune alma çalışmalarını sürdürüyor.

3’erli gruplar halinde dolaşan 110 kişilik sağlık ekibi, Rize’de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, il dışından gelen üreticiler ile birlikte başka şehirden gelen çay işçilerinden numune alıyor.

Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı’na gönderiliyor.

“10 POZİTİF VAKA VAR”

Rize Valisi Kemal Çeber, corona virüsü tedbirleri kapsamındaki seyahat yasağının kaldırılmasıyla memleketlerine gelenlere uygulanan test çalışmalarının sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Vali Çeber, “Şu ana kadar çay müstahsil olarak gelenlerden 7 bin civarı test yaptık 4 bin 500 kadarının sonucu geldi; 10 pozitif vaka var” dedi. DHA