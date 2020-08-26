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Rodos açıklarında 110 göçmenin bulunduğu tekne battı, Türk ve Yunan sahil güvenlikleri arasında gerginlik yaşandı

Yunanistan’ın Rodos yakınlarındaki Halki Adası açığında dün gece meydana gelen olayda, 110 göçmenin bulunduğu tekne gece yarısı bilinmeyen bir nedenle battı. İlk belirlemelere göre, 96 göçmenin kurtarıldığı olayda Yunan ve Türk sahil güvenlik botları arasında gerginlik yaşandı, Yunan basını iki ülke botlarının birbirlerine sürtünmeye varacak kadar yaklaştığını duyurdu.

Yaşar ANTER
11:17 -
Haberler Gündem
Rodos açıklarında 110 göçmenin bulunduğu tekne battı, Türk ve Yunan sahil güvenlikleri arasında gerginlik yaşandı

Yunanistan'ın Rodos Adası'nın batısındaki Halki Adası'na 4 mil uzaklıkta dün akşam geç saatlerinde batan göçmen teknesinde bulunanlar telefonlarla Türk ve Yunan taraflarını arayarak yardım istedi.

Rodos ile Halki Adası arasındaki bölgede meydana gelen olayda Yunan sahil güvenliği 7 bot ve 3 helikopterle, 3 Türk sahil güvenliği ise 3 botla arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Foto: SÖZCÜ / Batan teknede bulunan 110 göçmenden 96’sı kurtrıldı. Denizde kaybolanlar için arama çalışmalar devam ediyor

TÜRK VE YUNAN BOTLARI ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Yunan basınında bu gün yer alan haberlere göre bölgedeki bir Türk sahil güvenlik botu ile Yunan sahil güvenlik botunun birbirlerine sürtünüp çarpmaya varacak kadar yaklaştıkları ve gergin anların yaşandığı belirtildi.

Kurtarılan 96 göçmen Rodos ve Kerpe (Karpathos) adalarına nakledilirken bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının denizden ve havadan devam ettiği, Türk ve Yunan sahil güvenlik botlarının zaman zaman birbirlerine çok yakın seyrettikleri açıklandı.

Kaybolan göçmenlerin bulunması için Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı Giannis Plakiotakis, acil arama kurtarma merkezi kurulduğunu ve bölgeye takviye botların gönderildiğini açıkladı.

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