Rodos açıklarında 110 göçmenin bulunduğu tekne battı, Türk ve Yunan sahil güvenlikleri arasında gerginlik yaşandı

Yunanistan'ın Rodos Adası'nın batısındaki Halki Adası'na 4 mil uzaklıkta dün akşam geç saatlerinde batan göçmen teknesinde bulunanlar telefonlarla Türk ve Yunan taraflarını arayarak yardım istedi.

Rodos ile Halki Adası arasındaki bölgede meydana gelen olayda Yunan sahil güvenliği 7 bot ve 3 helikopterle, 3 Türk sahil güvenliği ise 3 botla arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

TÜRK VE YUNAN BOTLARI ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Yunan basınında bu gün yer alan haberlere göre bölgedeki bir Türk sahil güvenlik botu ile Yunan sahil güvenlik botunun birbirlerine sürtünüp çarpmaya varacak kadar yaklaştıkları ve gergin anların yaşandığı belirtildi.

Kurtarılan 96 göçmen Rodos ve Kerpe (Karpathos) adalarına nakledilirken bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının denizden ve havadan devam ettiği, Türk ve Yunan sahil güvenlik botlarının zaman zaman birbirlerine çok yakın seyrettikleri açıklandı.

Kaybolan göçmenlerin bulunması için Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı Giannis Plakiotakis, acil arama kurtarma merkezi kurulduğunu ve bölgeye takviye botların gönderildiğini açıkladı.