‘Rodos, İstanköy ve Oniki Adalar’da Türk yoktur iddiasını kınıyoruz’

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Kaymakçı, Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Manolis Konsolas'ın “Oniki Adalar'da Türk Yoktur” iddiasını şiddetle kınadığını belirten yazılı bir açıklama yayınladı. Kaymakçı “Rodos ve İstanköy'deki soydaşlarımızın Türk kimlikleri kabul edilmeli ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen baskılara son verilmelidir. Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türk çocuklarına çift dillilik temelinde Türkçe eğitim yapma hakkı sağlanmalı” dedi.

RODOS VE İSTANKÖY'DE BEŞ YÜZ YILI GEÇEN BİR SÜREDEN BERİ TÜRK VARDIR.

Kaymakçı yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan'ın 26 Aralık 2020 tarihli “Greek City Times” sitesinde Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Emmanuil Konsolas'ın bildirisinden alıntı yapılarak, “Onikiadalar'da Türk Olmadığı, Türkiye'nin 2000'li yılların başından beri hiçbir bahane olmadan revizyonist ve yayılmacı bir politika izlediği, bir Türk azınlığın “keşfi” olduğunu ve adalarımızdaki Yunan egemenliğine meydan okuduğu” bildirilmektedir.Haber sitesinin “Onikiadalar'da Türk Yoktur” iddiası, uluslararası antlaşmalara, tarih bilimine, sosyolojik gerçeklere ve bunların ışığında belgelerle çelişmektedir” diye konuştu

ONİKİ ADALARDA TÜRK YOKTUR İDDİASINI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Kaymakçı açıklamasında ayrıca, “Bizler ‘Oniki Adalar'da Türk Yoktur’ iddiasını şiddetle kınıyoruz. Rodos ve İstanköy'de beş yüz yılı geçen bir süreden beri Türk vardır. Adalardaki Türklerin varlığı kanıtlayan Türk belgeleri dışında çok sayıda rapor, belge ve çalışma bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden birisi; 9 Mart 2012 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Daimi Komitesi tarafından kabul edilen ‘The Situation of the Greek Citizens of Turkish descent in Rhodes and Kos’ başlıklı kararıdır.

Bir diğeri ise, sırasıyla Yunanistan Helsinki Monitörü (GHM) tarafından Birleşmiş Milletler'e 2 Ocak 2015'de İnsan Hakları Komitesi'ne (HRCttee),16 Ocak 2015'de Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'ne (CESCR), 17 Eylül 2015'de İnsan Hakları Konseyi'ne (HRC) sunulan raporlardır. Bunlara ek olarak, konu 1 Ekim 2015'te OSCE/AGİT İnsani Boyut Uygulama Toplantısı'nda GHM tarafından sözlü ve yazılı olarak dile getirilmiştir. Üstelik bu raporlar, Yunanistan Helsinki Monitörü tarafından kaleme alınmışlardır” ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN ADALARDA TÜRKLERE KARŞI KÜLTÜREL SOYKIRIM UYGULAMAKTADIR

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı açıklamasının sonunda ise “Yunanistan, uluslararası antlaşmalara uymadığı için 1972 yılından sonra adalardaki Türklerin varlığının kabul etmemeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak adalardaki Türklere karşı tam bir kültürel soykırım uygulamasını sürdürmektedir. Rodos ve İstanköy Türkleri olan soydaşlarımız, 21. yüzyılın başında yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin eşit yurttaşları (?) olan Onikiada Türkleri bir uygarlık projesi olarak nitelendirilen projenin nimetlerinden yararlanmaktan uzaktırlar. Öyleki, Adalarda yaşamakta olan Türkler, tanımadıkları kişilere Türk olduklarını ifade edememekte, Yunan Müslümanı olduklarını söylemek zorunda kalmaktadırlar. Korku egemen bir durum olmuştur. Dernek olarak, Rodos ve İstanköy'de ses çıkaramayan Türk soydaşlarımızın dünyadaki sözcüsüyüz. Bu kapsamda Yunanistan Devleti'nden başlıca üç temel konuda taleplerimiz var.

Birincisi: Rodos ve İstanköyde yaşayan Türk çocuklarına çift dillilik temelinde Türkçe eğitim yapma hakkının sağlanması için 1972 yılında kapatılan okulların yeniden açılmasıdır.

İkincisi, Rodos ve İstanköydeki soydaşlarımızın Türk kimlikleri kabul edilmeli ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen baskılara son verilmelidir.

Üçüncüsü: Rodos, İstanköy ve Onikiadalar'daki kültürel eserlerin korunmasına, bakım ve onarımına Yunan hükümetlerinin de özen göstermesidir” dedi.

