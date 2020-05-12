Roma harabelerinde kaçak kazı yaparken yakalandılar

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Sahil Ceylan Mahellesi Asar Tepe Mevkii'nde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaçak kazı ihbarı yapıldığını alan jandarma ekipleri baskın düzenledi.

Baskın sırasında kazma küreklerle Roma dönemine ait harabeler içerisinde kazı yapan O.Ö., A.P. ve M.Y. isimli şahıslar kaçak kazı yaparken suçüstü, K.A. isimli şahıs ise kazı mahalline 400 metre mesafede araç içerisinde gözetleme yaparken yakalandı.

ÇALDIKLARI ESERLERE EL KONULDU

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 2 adet madeni tarihi para, 1 adet madeni ok ucu, 7 adet tarihi obje, 1 adet dedektör, 2 adet kazma, kürek ve el ile su arama aparatı ele geçirildiği belirtildi.

Yakalanan kişiler göz altına alınarak Seydikemer Jandarma Karakolu'na götürüldü, adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.