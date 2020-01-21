Röntgende tespit edildi, doğal yollarla çıkarması beklenecek!

Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne 16 Ocak’ta başvuran aile, doktorlara çocuklarının madeni para yuttuğunu söyledi.
Dr. Sertaç Akman, çekilen röntgende E.İ. isimli erkek çocuğun midesindeki 25 kuruşluk madeni parayı tespit etti.
E.İ.’nin yapılan muayenesinde madeni paranın yemek borusuna zarar vermediği anlaşıldı.
Doktorlar, gerekli tetkikleri yaptıktan sonra E.İ.’nin parayı doğal yollarla çıkarması için taburcu edip evine gönderdi.
Takibe alınan E.İ.’nin normal yolla parayı çıkaramaması halinde endoskopi veya ameliyat gibi farklı yöntemlerle paranın çıkarılabileceği öğrenildi. DHA