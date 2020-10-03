RTÜK Spotify’ı uyardı: Lisans almazsanız kapatılırsınız

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, yayıncıların lisans başvurusunda bulunup, 3 aylık lisans ücretini de ödemeleri gerektiği vurgulandı.

Kanallar bu 3 aylık süre içinde yayına devam edilebilecek ve lisans işlemleri tamamlanamazsa 3 aylık ek süre de verilecek.

Bu kuruluşların başvuru yapmamaları durumunda ise, yasa gereği haklarında suç duyurusunda bulunulacak ve sulh ceza hakimliğinden yayın kuruluşlarına erişim engeli isteyecek.

PEŞİN ÜCRET

RTÜK açıklamasında “Kuruluşlar, başvuru talebini içeren dilekçe ile birlikte taahhütnameyi sunmaz ve 3 aya tekabül eden yayın iletim yetkilendirme ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerinin iletimine bu duyuruyu müteakiben 72 saat içerisinde son vermez ise, Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesi 2. fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacaktır” denildi.

Yasada yapılan değişiklik ve internet ortamında yayın yapan radyo ve TV'lerin de RTÜK denetimine tabi olmasından sonra, pek çok yayıncı kuruluş, Üst Kurul’a lisans başvurusunda bulunmuştu.