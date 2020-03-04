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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’nda!

Rus donanmasına ait 158 borda numaralı "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemideki mürettebatın sahili izlediği, bir askerin ağır makineli tüfeğin başında beklediği görüldü.

18:38 -
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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’nda!

Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 112 metre uzunluğundaki “Caesar Kunikov” adlı savaş gemisi, saat 17.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizine açıldı.

FOTO: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ve geminin eşlik ettiği geminin geçişi esnasında bir askerin ağır makineli tüfeğin başında bekledi. Mürettebatın ise güvertede sahili izlediği görüldü.

FOTO: İHA

Öte yandan Boğaz’dan geçiş yapan geminin 4 sene önce Rus askerin omzunda füzeyle geçmesi nedeniyle tartışmalara neden olan savaş gemisi olduğu öğrenildi. (İHA)

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Son güncelleme: 18:41 04.03.2020
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