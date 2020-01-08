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Turist kıza cinsel istismarın cezası belli oldu

Kayseri'ye yılbaşı tatili için gelen Rus uyruklu kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Doğukan D., karar duruşması için hakim karşısına çıktı.

15:20 -
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Turist kıza cinsel istismarın cezası belli oldu

Olay, 31 Aralık 2019 gecesi Kayseri’de meydana geldi. Erciyes Kayak Merkezi’nde faaliyet gösteren otelde çalışan bir personelin oğlu olduğu öğrenilen Doğukan D, ailesiyle birlikte konaklayan Rus uyruklu M.B.‘yle tanıştı.

CEZA ALDI, SERBEST BIRAKILDI

19 yaşındaki kızın “Bana cinsel istismarda bulundu” şikayetiyle gözaltına alınan 18 yaşındaki Doğukan D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık; cinsel istismar suçundan 4 yıl 5 ay, hürriyeti yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay olmak üzere toplam 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, Doğukan D.’nin Yargıtay sürecini dikkate alarak tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. (DHA)

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