Rüşvet pazarlığı yapan kurum müdürü açığa alındı

Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Deniz Yavuzaslan, borç sildirme karşılığında rüşvet pazarlığı yaptığına dair ortaya çıkan videonun ardından açığa alındı.

BORÇ SİLDİRME KARŞILIĞINDA 120 BİN LİRA İSTEDİ

Borç sildirme karşılığında 120 bin lira isteyen Müdür Yavuzaslan’ın, bu rakamın 60 bin lirasını peşin istediği, diğer yarısını ise işin sonunda istediği videolara yansıdı. Yavuzaslan, videoda borçları resmi olarak sildirdiklerini ve güvenli iş yaptıklarını dile getiriyor. Yavuzaslan'ın borcunu sildirmesini isteyen kişiyi bu işe aracılık eden kişiyle telefonda konuşturduğu duyuluyor.

MÜDÜR VEKİLİ AÇIĞA ALINDI

Şanlıurfa Valiliği yetkililerinden aldığımız bilgiye göre videonun ortaya çıkmasının Siverek İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Deniz Yavuzaslan'ın Vali Abdullah Erin’in talimatıyla açığa alındığı kaydedildi.