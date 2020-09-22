Rusya doğumlu ABD vatandaşı gazetecinin İstanbul’da şüphe ölümü!

ABD vatandaşı gazeteci Andre Vltchek ile eşi Rossie Indira Vltchek beraberindeki iki şoförle birlikte dokuz gün kaldığı Samsun’dan kiraladıkları VIP araçla İstanbul’a yola çıktı.

Karaköy Kemankeş Sokak’ta bulunan kalacakları otelin önüne bu sabah saat 05.30 sıralarında geldiklerinde Rossie Indira Vltchek, eşini uyandırmak istedi. Andre Vltchek’in hareket etmediğini gören eşi ve şoförler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gazetecinin hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİ VE İKİ ŞOFÖR İFADE VERECEK

Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerken, Olay Yeri İnceleme ekipleri araçta inceleme yaptı. Şeker hastası olduğu iddia edilen Andre Vltchek’in ölümü, polis kayıtlarına ‘şüpheli ölüm’ olarak geçti. Cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, eşi ve iki şoförün ifadesinin alınacağı öğrenildi.

“ABD EN BÜYÜK TERÖRİST DEVLETTİR”

Babası Çek vatandaşı nükleer fizikçi, annesi Rus-Çin asıllı ressam olan Andre Vltchek, 1962 yılında SSCB’nin Leningrad kentinde doğdu. Amerikan siyaset analisti, gazeteci ve yapımcı olan Vltchek, ABD emperyalizmi karşıtı görüş ve çalışmalarıyla tanınıyor.

“Trump’ın İslam âlemine meydan okuyan, Kudüs’ü başkent hareketi, ABD’nin bir terör devleti olduğunun ispatıdır”, “Dünyanın farklı yerlerinde ABD'nin zalim dış politikalarından nasibini almış olan birçok şansız insan için de ABD en büyük terörist devlettir”, “Bugün Müslüman ülkelerin çoğu despotlar, askerler ya da yozlaşmış gruplar tarafından yönetilmektedir. Bunların tamamı Batı’yla ve onun küresel rejimi ve çıkarlarıyla sıkı ilişkiler içerisindedir” açıklamalarıyla dikkati çeken Andre Vltchek’in Türkçeye çevrilmiş ‘Küresel Terör Sömürgeleşme ve Batı Yalanları’ adlı bir kitabı bulunuyor.