Rusya’dan Türkiye’ye 4 ay sonra ilk tarifeli uçuş

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan seferlerin yeniden başlanmasının ardından Rusya’nın başkenti Moskova’dan gelen ilk sefer, İstanbul’a ulaştı.

THY’nin Moskova-İstanbul seferini yapan TK 412 sefer sayılı uçağı saat 05.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na indi.

İlk sefer ile birlikte 4 ay aradan sonra Rus turistler Türkiye’ye geldi. Gerçekleştirilen ilk seferde uçağın tüm koltuklarının dolu olduğu öğrenildi.

Termal kamera ile vücut ısıları kontrol edilen yolcular, pasaport kontrolünden geçerek Türkiye’ye giriş yaptı. Rus turistler, seferlerin yeniden başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. (DHA)