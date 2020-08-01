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Rusya’dan Türkiye’ye 4 ay sonra ilk tarifeli uçuş

Türkiye ile Rusya arasında yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle durdurulan tarifeli uçuşlar, yeniden başladı. Yaklaşık 4 aylık aranın ardından ilk Rus turistler, THY'nin Moskova uçağıyla sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.  

07:28 -
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Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan seferlerin yeniden başlanmasının ardından Rusya’nın başkenti Moskova’dan gelen ilk sefer, İstanbul’a ulaştı.

FOTO: İHA

THY’nin Moskova-İstanbul seferini yapan TK 412 sefer sayılı uçağı saat 05.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na indi.

FOTO: İHA

İlk sefer ile birlikte 4 ay aradan sonra Rus turistler Türkiye’ye geldi. Gerçekleştirilen ilk seferde uçağın tüm koltuklarının dolu olduğu öğrenildi.

FOTO:İHA

Termal kamera ile vücut ısıları kontrol edilen yolcular, pasaport kontrolünden geçerek Türkiye’ye giriş yaptı. Rus turistler, seferlerin yeniden başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. (DHA)

Son güncelleme: 07:38 01.08.2020
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