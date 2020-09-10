Rusya’nın corona virüs aşısı çalışmalarında son durum ne? Rusya aşı için tarih verdi!

Sputnik V isimli corona virüsü aşısına tescil vererek dünyada bir ilke imza atan Rusya’dan yeni bir açıklama geldi… Rus yetkililer geliştirilen ikinci corona virüsü aşısındaki ikinci fazın tamamlandığını duyurdu.

İNSANLAR ÜSTÜNDEKİ DENEME TAMAMLANDI

Rus yetkililer, Vector Viroloji Enstitüsü'nün geliştirdiği aşının insanlar üzerindeki denemelerinin tamamlandığını duyurdu. İkinci faz olarak da bilinen bu süreç hakkında açıklamayı Rus denetim kuruluşu Rospotrebnadzor yetkilileri yaptı.

Yetkililer, “Bugün 20 kişilik son grubu hastaneden taburcu ettik. 100 gönüllünün hepsine iki doz verdik ve hastanede 23 günlük gözetim süreci tamamlandı. Gönüllülerin sağlık durumu iyi” dedi.

RUSYA'NIN AŞISIYLA İLGİLİ TARİH BELLİ OLDU

TASS Haber Ajansı,Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'nun “Rus halkına Covid-19 aşısını Kasım-Aralık'ta yapacağız” dediğini aktarmıştı.