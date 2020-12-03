Saadet Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçe Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, kendisiyle beraber 6 belediye meclis üyesinin de Saadet Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı. Akmeşe, meclis üyesi çıkartmak için seçime Saadet Partisi’nden aday olarak girdiğini partisinin kendilerine bir faydası olmadığını kaydetti.

“BAĞIMSIZ OLARAK GÖREVİME DEVAM EDECEĞİM”

İstifasıyla ilgili konuşan Çüngüş ilçe belediye başkanı Ali Suat Akmeşe, partisinden istifa etmesinin herhangi bir nedeni olmadığını belirterek şunları söyledi;

“Partimden istifa etmemin herhangi bir nedeni yok. Belediye meclisi üyesi arkadaşlarımızla konuştuk siyasi bir polemiğe girmek istemiyorum siyasetten bir beklentimizde yok. Biz sadece ilçeme hizmet etmek için bağımsız olarak görevimi devam etme kararı aldım. Ben Ak Parti'nin kurucularındanım başkan olmadan önce İzmir'de yaşıyorduk. Seçim sürecinde arkadaşlarım aday olmam konusunda ısrarcı olmaları sonucunda Ak Parti'den müracaat ettim. Ancak Ak Parti başka bir arkadaşı aday gösterdi bende Saadet Partisinden aday oldum ve 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 52 oyla seçildim.

Bizi vatandaş aslında bağımsız olarak seçti meclis üyelerini çıkaramayız diye partiden girmek zorunda kaldık yoksa partinin bize bir faydası olmadı. Ben ilçeme hizmet etmek için böyle bir kararın daha uygun olacağını gördük. Ak Parti'yle daha önceden bir görüşmem olmuştu ancak ilçemiz adına bazı isteklerimiz olmuştu ama şuan bağımsız kalmayı düşünüyorum.”

Ali Suat Akmeşe, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olduğu Saadet Partisi’yle yüzde 50,35 oy alarak başkan seçilmişti.