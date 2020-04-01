Saadet Partili isim corona virüsünden hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Sakarya'nın Akyazı ilçesi Hasanbey Mahallesi'nden olan ve uzun yıllardır İstanbul İli Bayrampaşa ilçesinde hayatını sürdüren Saadet Partisi üyesi ve Bayrampaşa Kocatepe Mahalle Başkanı Rasim Samastı, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Hastanede yapılan testler sonucu corona virüsü (Covid-19) bulgusuna rastlanmış ve test sonucu pozitif çıkarak tedavi altına alındığı bildirilmişti.

SAKARYA’DA DEFNEDİLECEK

43 yaşındaki Rasim Samastı’nın corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Rasim Samastı'nın cenazesi Sakarya'nın Akyazı ilçesine getirilecek ve alınacak tedbirlerle birlikte cenaze defin işlemleri gerçekleştirileceği açıklandı.

SAADET PARTİSİ’NDEN MESAJ

Ölümle ilgili Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı sosyal medyadan açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Covid-19 sebebiyle vefat eden mahalle başkanımız Ramis Samastı’ya Allah'tan rahmet ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadeleri yer aldı.