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Saadet Partili Karaduman: AVM’ler, marketler açılıyorsa camiler de açılsın

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, hükümetin normalleşme planı çerçevesinde alışveriş merkezlerinin (AVM) açılmasına izin verdiğini belirterek, alınacak tedbirlerle camilerin de ibadete açılması gerektiğini söyledi.

Müslüm EVCİ / Konya
23:56 -
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Saadet Partili Karaduman: AVM’ler, marketler açılıyorsa camiler de açılsın

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada hükümettin normalleşme planı çerçevesinde camilerin de ibadete açılması gerektiğini söyledi.

“ALINACAK TEDBİRLERLE AÇILMALI”

Karaduman, yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

* Alınan tedbirlerle pazarlar, AVM'ler, marketler açılabiliyor ve seyahatler gerçekleşebiliyorsa, aynı şekilde alınacak tedbirlerle camiler açılmalı ve koyulacak kurallar çerçevesinde insanların camilerde ibadet edebilmeleri sağlanmalıdır.

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