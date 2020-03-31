Saadet Partili vekil iktidara seslendi: Corona tanısı konuluyor, maaşları kesiliyor

Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman corona virüsü salgının en riskli olduğu yerlerden birinin Aile Sağlığı Merkezleri olduğuna dikkat çekerek, iktidara seslendi.

“35 ÇALIŞANIN TEST SONUCU POZİTİF”

İstanbul Aile Hekimliği Derneği’nin kamuoyuna sunduğu, kendi ürettiği el yapımı koruyucu başlığı kullanan sağlık çalışanının bulunduğu fotoğrafı paylaşan Karaduman, şu ifadeleri kullandı;

*Salgın hastalık karşısında riskin en yoğun olduğu yerlerden biri de aile sağlığı merkezleridir. Ancak bu merkezlere gönderilmesi gereken N95 maske, eldiven, siperlik, dezenfektan koruyucu önlük vb malzemeler tedarik edilememiştir.

*İstanbul Aile Hekimliği Derneği tarafından 35 kadar aile sağlığı merkezi çalışanının test sonucunun pozitif çıktığı biliniyor.

*Aile hekimleri her türlü riske karşı hasta bakmaya devam ediyor. Üstelik Covid-19 tanısı konulup işine devam edemeyen çalışanların da maaşı kesilmektedir.

“BUNU YAPABİLİRİZ”

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla iktidara seslenen Abdülkadir Karaduman, “Böylesi zorlu bir süreçte büyük emek sarf eden aile hekimleri ve sağlık çalışanlarımızın sorunları, alkış çalarak değil yasal düzenlemeler yaparak çözülebilir. Bunu yapabiliriz” ifadelerini kullandı.