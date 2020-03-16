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Saadet Partili vekil: Kimse ile fiziki ortamda bulunmuyorum!

Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman bir takım ziyaretleri kapsamında gittiği Amerika'dan yurda dönüş yaptı. Karaduman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 14 gün kuralına uyduğunu belirterek, "Mümkün mertebe hiç kimse ile fiziki ortamda bir arada bulunmuyorum. Bu zorlu süreci el birliğiyle aşacağız" dedi.

Müslüm EVCİ / Konya
18:57 -
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Saadet Partili vekil: Kimse ile fiziki ortamda bulunmuyorum!

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, bir takım ziyaretleri kapsamında gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nden yurda dönüş yaptı.

Corona virüsü salgınına karşı tedbir olarak geliştirilen “14 gün” kuralını uyguladığını belirten Karaduman, mümkün mertebe kimse ile fiziki temasta bulunmadığını açıkladı.

SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN AÇIKLADI

Karaduman, konuya ilişkin Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:

* Amerika programından döndükten sonra merak eden çok vatandaşımız oldu.

* Herhangi bir sağlık sorunum yok.

* Tedbir amaçlı 14 gün kuralına riayet ediyorum, mümkün mertebe hiç kimse ile fiziki ortamda bir arada bulunmuyorum.

* Bu zorlu süreci el birliğiyle aşacağız.

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