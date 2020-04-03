Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı çağrısı

Corona virüsüyle mücadele kapsamında birçok alanda çeşitli tedbirler alınırken, İstanbul’da sokağa çıkma yasağı kararı alınmaması da tartışma konusu oldu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, İstanbul'un corona virüsü salgınının “merkez üssü” konumuna dönüştüğünü belirtti.

Öte yandan açıklamada yardım tartışmalarına ilişkin de değerlendirme yapan Sevim, soruna çözüm bulmanın esas olduğunu belirterek, yardımın kimin toplayıp, kimin dağıttığının önemli olmadığını kaydetti.

HASTALIĞA YAKALANANLARIN YÜZDE 60’I İSTANBUL’DA

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim’in sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Koronavirüs, ülkemizde görülmeye başlayalı 20 güne aşkın zaman geçti. Vaka ve ölüm sayımız her geçen gün artıyor. İstanbul'un, korona tehdidinden çok daha fazla etkilendiğini gözlemleyebiliyorduk.

* Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamalarından sonra, bu bilgi de teyit edilmiş oldu. Hastalığa yakalanan insanlarımızın yüzde 60'a yakını İstanbul'da. Yine vefat edenlerin yüzde 40'tan fazlası da İstanbul'da.

* Bu da gösteriyor ki, maalesef şehrimiz, bu salgının adeta merkez üssü konumunda. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere, devletimizin ve milletimizin almış olduğu tedbirler bu salgını durdurmaya yetmiyor.

“MİLLETİN DERDİNE DERMAN OLMAYACAK TARTIŞMALAR”

* İnsanların evde kalma çağrılarına uyabilecekleri, ekonomik ortam maalesef ortaya konamadı. İşsiz kalanlar için mi, işe gitmek zorunda kalanlar için mi üzülelim bilemiyoruz.

* Öte yandan, yardım kampanyaları ve yardım çağrıları üzerinden dahi, milletçe sıkıntılı günler geçirdiğimiz bugünlerde, kavga ediliyor. İncir çekirdeğini doldurmayacak, milletimizin derdine derman olmayacak bir tartışma maalesef devam ediyor.

* İstanbullunun ve 83 milyonun yarasına merhem olmak duruma olanlar, sen-ben tartışması yürütüyor. Oysa ki, esas olan milletimiz. Esas olan milletimizin sorunlarına çözüm bulabilmemiz.

* Burada önemli olan yardımı kimin topladığı ya da dağıttığı değil, ne kadar insanımızın derdine deva olabildiğimizdir. Bırakalım, dileyen dilediği kanaldan yardımını ulaştırsın.

İSTANBUL’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMELİ

* Bu tablo içerisinde, siyaset üstü olan mevcut durum içerisinde, öncelikle kısır çekişmeler, ivedilikle sonlandırılmalı. İşçisinden, işverenine; esnafından, toptancısına kadar, her kesimin evde kal çağrılarına cevap verebileceği ekonomik çalışmalar derhal yapılmalı.

* Ayrıca, salgının önüne geçebilmek, Aziz İstanbul'un tüm Türkiye'ye hastalık ihraç eden bir yer olmasına mani olmak maksadıyla, devlet, milletimizin ihtiyaçlarını karşılayabileceği tedbirleri de alarak, şehrimizde, Bilim Kurulu'nun belirleyeceği bir süre sokağa çıkma yasağı ilan etmeli.

* Bu olmayacak ise, en azından hafta sonları, kimsenin işe gitmek zorunda kalmaması adına bir sokağa çıkma yasağı kararı alınmalı. Allah, milletimizi her türlü musibetten muhafaza etsin!”