Saadet Partisi: Sosyal mesafeli devlet, İBAN numarası paylaşır

Saadet Partisi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sosyal devlet ve sosyal mesafeli devleti karşılaştırdı. Sosyal mesafeli devletin yeni bir terim olduğu savunulan paylaşımda, “Halkla ilgileniyormuş gibi yapıp, yükü tekrar halkına yükleyen devlettir” açıklaması yer aldı.

“DERSİMİZİN KONUSU SOSYAL DEVLET VE SOSYAL MESAFELİ DEVLET”

“Ülkece uzaktan eğitime geçtiğimiz şu dönemde, sosyal devlet ve sosyal “mesafeli” devlet farklarını gelin hep birlikte IBAN TV'den izleyelim.” notu ile paylaşılan videoda, şu ifadelere yer verildi;

*Merhaba arkadaşlar. Uzaktan eğitime hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu sosyal devlet, sosyal mesafeli bir devlet. Öncelikle devletin tanımına bakacak olursak, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır.

*Sosyal refah, iç düzen, halk sağlığı için uğraşır, bundan meşruiyet kazanır. Sosyal Devlet ise ekonomik ve toplumsal yönden yurttaşlarının tümüyle ilgilenen, onların yaşam düzeyi, sosyal güvenliği vb. konularında gereken önlemi alan devlet olarak ifade edilebilir.

“BÜYÜK BİR KALABALIĞI GÖRMEZDEN GELİR”

*Peki devlet tüm bu sorumluluklarını nasıl gerçekleştirir? Elbette halktan toplanan vergilerle. Ülkemizde yaklaşık 300 kalem vergi mevcuttur. Bunlardan bazıları gelir vergisi, eğlence vergisi, haberleşme vergisi, deprem vergisi gibi yer yer komik, yer yer gerekli vergilerdir.

*Anlayacağınız üzere devlet her harcamanızdan kendisine düşen payı yine size hizmet etmek için almaktadır. Son günlerde tanıdığımız yeni bir terim sosyal mesafeli devlet. Halkla ilgileniyormuş gibi yapıp, yükü tekrar halkına yükleyen devlettir.

*Kriz durumunda büyük işletmelere yardımcı olur ancak büyük bir kalabalığı görmezden gelir. Esnafı faizle kredi almaya teşvik eder. Faturaları iptal etmez ancak sayaç okumadan önceki kullanıma göre ortalama bedel çıkartır. Nakit yardım beklenirken İBAN numarası paylaşır.

“İKTİDARIN POLİTİKALARI SOSYAL MESAFELİ DEVLETİ ANDIRMAKTADIR”

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Salgın krizinde sosyal mesafe, insanlar arasında geçerli bir çözüm olmalıdır; devlet ve vatandaş arasında değil! İktidarın bu dönemde uyguladığı politikalar maalesef sosyal devletten ziyade “sosyal mesafeli devlet”i andırmaktadır” dedi.