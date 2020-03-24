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Saadet Partisi’nden ‘faturaların yükü hafifletilsin’ çağrısı

Saadet Partisi, sosyal medyadan yayınladığı videoda corona virüsü salgını nedeniyle hanelerdeki ekonomik yüke dikkat çekerek, faturaların ertelenmesi ve faturalardaki vergilerin sıfırlanması çağrısını yaptı. Partinin Genel Başkanı Karamollaoğlu ise, “Bu süreçte faturalar insanımızı ezmesin, virüsün ekonomik yükü haneleri bunaltmasın. Hayat eve sığar ama faturalar sığmaz!” ifadelerini kullandı.

22:49 -
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Saadet Partisi, sosyal medyadan paylaştığı videoda ‘Faturaların yükü hafifletilsin' çağrısı yaptı.

“FATURALAR İNSANIMIZI EZMESİN”

Corona virüsü salgını nedeniyle ev ekonomisine vurgu yapılan videoda, şu ifadeler kullanıldı;

*Koronavirüs salgını ekonomik olarak herkesi etkiledi. Salgından korunmak için içerisinden çıkmadığımız evlerimiz, elektrik, su ve doğalgaz faturalarıyla daralmaya başladı.

*Faturalar insanımızı ezmesin. Virüsün ekonomik yükü haneleri bunaltmasın. Bu süreçte faturalardaki vergiler sıfırlanmalıdır. Ve faturalarını ödeyemeyen insanımızın borçları ertlenmelidir. Faturaların yükü hafifletilsin, sağlık olsun.

Partinin genel başkanı Karamollaoğlu ise, “Bu süreçte faturalar insanımızı ezmesin, virüsün ekonomik yükü haneleri bunaltmasın. Hayat eve sığar ama faturalar sığmaz!” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 22:53 24.03.2020
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