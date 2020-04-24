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Saadet Partisi’nden hükümete çarpıcı öneriler!

Saadet Partisi, hem okulların tatil edilmesi hem de sokağa çıkma yasakları ile birlikte işleri durma noktasına gelen servis ve taksi şoförlerinin sorunlarını paylaşarak hükümete çağrıda bulundu. Servis esnafı için kamu bankalarına olan borçlarının 1 yıl ertelenmesi, SGK ve BAĞ-KUR ödemelerinin 1 yıl devlet tarafından karşılanması ve esnafa nakit yardımı yapılması talep edilirken, taksiciler için ise 6 ay süreli 'ucuz akaryakıt' ve nakit desteğini içeren özel destek paketi istendi.

Sözcü Ankara
20:34 -
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Saadet Partisi’nden hükümete çarpıcı öneriler!

Saadet Partisi, hem okulların tatil edilmesi hem de sokağa çıkma yasakları ile birlikte işleri durma noktasına gelen servis ve taksi esnaflarının sorunlarını paylaşarak hükümetten düzenlemeler talep etti.

“BORÇLARI 1 YIL ERTELENSİN”

Saadet Partisi, servis esnafıyla ilgili şu çağrıları yaptı:

*Taşımalı eğitimde servisçilik yapan esnaflarımızın ihalede taahhüt edilen ödemeleri mücbir sebep sayılmalı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 180 gün üzerinden ödemelerin tamamı yapılmalıdır.

*Kamu bankalarına olan borçları faizsiz olarak 1 yıl ertelenmeli, ayrıca kriz boyunca para kazanamayacak esnaflarımıza nakdi yardım yapılmalıdır.

*SGK ve BAĞ-KUR ödemeleri 1 yıl devlet tarafından karşılanmalıdır.

*Zorunlu trafik sigortası ve kasko ücretlerinde indirime gidilmelidir.

*Koronavirüs sonrası yaşanacak ekonomik daralma göz önünde bulundurularak, kamu kurumlarındaki ihalelerde 3 yaş/7 yaş gibi araç yaş şartı kaldırılmalı, ensaflarımızın mevcut araçları ile çalışmalarına olanak sağlanmalıdır.

*ÖTV'siz akaryakıt desteği sağlanmalıdır.

“UCUZ AKARYAKIT VE NAKİT DESTEĞİ SAĞLANMALI”

Saadet Partisi, taksi esnafıyla ilgili ise şu çağrılarda bulundu:

*Tek ve çift plaka uygulamasına geçen taksicilerimizin gelir kaybı görmezden gelinmemelidir.

*İçinde bulunduğumuz bu süreçte işleri durma noktasına gelen taksicilerimiz için acil olarak taksi kira desteği sağlanmalıdır.

*Taksicilerimize en az 6 ay geçerli olmak üzere ucuz akaryakıt desteği sağlanmalı, sarı kart gibi bir uygulama ile taksicilerimize devlet akaryakıt konusunda yardımcı olmalıdır.

*Taksicilere özel destek paketi hazırlanmalı bu süreçte mağdur olan taksicilere nakit desteği yapılmalıdır.

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