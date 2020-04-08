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Saadet Partisi’nden öğrenciler için sınırsız internet çağrısı

Saadet Partisi’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, uzaktan eğitim gören öğrenciler için ‘sınırsız internet’ çağrısı yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamolloğlu, “Tek bir eğitim platformunun uygulaması için verilen internet hakkı, ihtiyacı karşılamamaktadır. Ülkemizin geleceği gençlerimizin mağduriyetleri en makul şekilde giderilmelidir” dedi.

Sözcü İstanbul
23:42 -
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Saadet Partisi, uzaktan eğitim gören öğrencilerin ortak sorununa dikkat çeken bir video yayımladı.

‘Eğitimler kotaya' takılmasın başlığıyla yayımlanana videoda, “İnternet erişimi olmayan ve internet kotası yetmeyen öğrencilerimiz, bu süreçte mağdur olmasınlar. Devlet ve operatörler iş birliği ile öğrencilerimize sınırsız internet imkanı sunulmalıdır. İnternete erişilsin, eğitim yarıda kalmasın” denildi.

KARAMOLLAOĞLU: İHTİYACI KARŞILAMIYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hesabında ise, “Uzaktan eğitim, eğitimin sürdürülebilmesi için önemli bir fırsattır. Ancak tek bir eğitim platformunun uygulaması için verilen internet hakkı, ihtiyacı karşılamamaktadır. Ülkemizin geleceği gençlerimizin mağduriyetleri en makul şekilde giderilmelidir” ifadeleri paylaşıldı.

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Son güncelleme: 23:45 08.04.2020
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