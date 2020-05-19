Saat 19:19’da Bandırma Vapuru’nda İstiklal Marşı okundu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine bugün bütün Türkiye saat 19.19’da balkonlara çıkarak İstaklal Marşı okudu.

Kurtuluş Savaşının meşalesini yakıldığı Samsun’da ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları coşkusuna corona virüsü de engel olamadı.

Vatandaşlar balkonlardan İstaklal Marşısını söylerken, Vali Osman Kaymal ve protokol üyeleri Atatürk’ün Samsun çıktığı Bandırma Vapuru’nun birebir aynısı olan müze gemiden katıldı.

Sosyal medya hesabından canlı yayınlanan İstiklal Marşı okunma programına milli sporcularda katıldı.

İstiklal Marşından sonra ümlü keman sanatçısı Canan Anderson, müzik dinletisi yaptı.

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