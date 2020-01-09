Sabaha karşı sokak ortasında vuruştular

Olay, sabaha karşı 05.00 sıralarında Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Tellidere Mahallesi’nde yaşayan ve aralarında husumet olduğu öne sürülen Mehmet Y. ile Ömer K., sokak ortasında çatıştı. İkili, çatışma sırasında birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı.

İKİ BACAĞINDAN BİRDEN VURDU

Mehmet Y.’nin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Ömer K.’nın iki bacağına birden isabet etti. Devriye atan bekçilerin telsiz anonsu üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşırı kan kaybeden Ömer K., Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ömer K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

“EROİN SATMAK , HARAÇ TOPLAMAK YASAK”

Pompalı tüfekle polise teslim teslim olan Mehmet Y., kendisini görüntüleyen gazetecilere “Kimseye haraç vermiyorum, eroin de sattırmıyorum. Eroin satmak yasak, haraç toplamak yasak” diye bağırdı. (DHA)