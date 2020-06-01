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Sabahın ilk ışıklarıyla sahilin tadını çıkardılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde sahile giriş yasağının gece yarısının ardından kalkmasıyla sabah ilk ışıklarında bazı vatandaşlar kendilerini Damlataş Plajı’na attı. Bazıları denize girerken, bazı vatandaşlar ise balık tuttu.

08:55 -
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Sabahın ilk ışıklarıyla sahilin tadını çıkardılar

Corona virüsü tedbirleri kapsamında girişlerin yasaklandığı sahiller gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yeniden açıldı. Yasağın bitmesiyle çok sayıda vatandaş dünyaca ünlü Alanya'nın Damlataş Plajı'na gelerek denize girdi. Birçok vatandaş ise sahil kenarında balık tutmanın keyfini yaşadı.

(FOTO: İHA)

Sahil kenarında balık tutan Alper Yenialp sevinçli olduklarını söyledi. Yenialp, “Balık avlıyorum ve sahile indiğim için çok mutluyum. Denize giren birçok kişi de var. Burada yaşayan yerleşik yabancılarda denize giriyor. Burada olmaktan mutluyuz” dedi. (İHA)

Antalya Balık Corona
Son güncelleme: 08:56 01.06.2020
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