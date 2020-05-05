Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına açıldı

Corona virüsü önlemleri kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilen yurt içi, yurt dışı ve kargo uçuşları 28 Mart 2020 itibarıyla geçici olarak durdurulmuştu. Bakıma alınan mevcut pistte onarım faaliyetleri hızlandırılmıştı. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ’den (HEAŞ) alınan bilgiye göre, pist bakım işlemleri 25 gün içerisinde tamamlandı.

İşlemlerin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı, 1 Mayıs Cuma günü itibariyle kargo uçaklarının iniş ve kalkışlarına açıldı. (DHA)