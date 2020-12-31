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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Jandarma helikopterinin kuyruğu elektrik diğerine çarptı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir askeri helikopterin kuyruk kısmı aydınlatma direğine çarptı. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmazken helikopterde hasar meydana geldi.

Güncellenme: 19:13, 31/12/2020
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Jandarma helikopterinin kuyruğu elektrik diğerine çarptı

Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanına yakıt ikmali için iniş yapan ve apronda ilerleyen askeri helikopterin kuyruk kısmı meydanda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, kaza nedeniyle yaralı veya can kaybının olmadığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Bugün saat 17.45'te Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter, yakıt ikmali için Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapmış ve apronda ilerlerken, kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma direğine çarpmıştır.

* Maddi hasara neden olan kazada yaralı ve can kaybımız yoktur. Helikopterde görevli personelimize geçmiş olsun diyoruz. İHA

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