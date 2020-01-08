Sabiha Gökçen’de sefer iptalleri sürüyor

Dün Pegasus’a ait Şarika-İstanbul seferini yapan uçağın iniş sırasında pistten çıkması sonucu Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan sefer iptalleri ve rötarlı iniş-kalkışlar sürüyor.

Flightradar24‘ün sabah 08.00 itibariyle paylaştığı verilere göre ortalama rötar süresi 60 dakikayı buldu. Sabiha Gökçen, en çok gecikmenin yaşandığı havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü‘nün verilerine göre Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iptal edilen 8 Ocak 2020 tarihli uçuşlar şunları:

PEGASUS İÇ HATLAR GELİŞ

ADANA: 07.35, 07.40, 09.30, 11.15

ALANYA-GAZİPAŞA: 08.20

ANKARA: 06.10, 08.50, 10.05

ANTALYA: 07.30, 08.40

BALIKESİR: 09.40

DALAMAN: 09.15

DENİZLİ: 09.45

ELAZIĞ: 11.05

ERZİNCAN: 10.50

GAZiANTEP: 08.20, 11.35

İZMİR: 06.45, 07.40, 10.10

KAHRAMANMARAŞ: 10.25

KAYSERİ: 07.30

KONYA: 07.25, 09.20

MALATYA: 10.40

MARDİN: 11.40

ORDU-GİRESUN: 11.35

SİVAS: 09.55

ŞANLIURFA: 10.20

TRABZON: 07.50, 09.50

VAN: 12.00

PEGASUS DIŞ HATLAR GELİŞ

ABU DABİ: 07.55

BAĞDAT: 06.25

BAHREYN: 06.30

BASEL: 12.45

BASRA: 06.50

BERLİN: 07.25

BEYRUT: 06.30

BİŞKEK: 09.50

DAMMAM: 06.25

DOHA: 06.35, 09.15

DUSSELDORF: 12.40

ERBİL: 06.40

ERCAN: 07.40, 10.15

HANNOVER: 07.20

HURGHADA: 06.25

KÖLN: 14.30

KOPENHAG: 08.00

KUVEYT: 08.20

LONDRA: 06.30, 07.40, 13.40

MADRİD: 13.25

MOSKOVA: 14.05

MUSCAT: 08.55

PARiS: 13.10

PRİŞTİNE: 06.40

RiYAD: 07.05

SHARM EL SHEIKH: 09.30

STOCKHOLM: 07.25

TAHRAN: 07.10

TEL AVİV: 08.45

THY İÇ HATLAR GELİŞ

GAZİANTEP: 10.45