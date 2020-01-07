Sabiha Gökçen’de son durum: İzdiham var!

İstanbul'da iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış ve fırtına hava trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları’nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı.

Olayın ardından havalimanında bir süreliğine uçuşlara ara verildiği açıklandı.

YOLCULARDAN ISLIKLI TEPKİ

Seferleri iptal olan yolcular, Sabiha Gökçen Havalimanında yoğunluğa neden oldu. Beklemekten sıkılanlar durumu ıslıklarla protesto etti.

Yolcular arasında bulunan Necmiye Geyik, “Diyarbakır’a uçacaktık. Seferler iptal oldu. Biletlerimizi iade alacağız. İade sırasına baksana, iki bin kişiyle biter mi sence?” dedi. Ahmet Demirci ise, “Bursa Orhangazi’den geliyorum. 08.00’dan beri burada bekliyorum. Şu anda bize verilen bilgi 20.00’a kadar uçuş yok. İlk bilgiyi akşam saat 20.00’da vereceklerini söylüyorlar” diye konuştu.



UÇAKLAR KUYRUKTA BEKLİYOR



Yolcuların havalimanında kuyruklar oluşturduğu gözlenirken, pistte uçuş bekleyen uçakların da kuyruklar oluşturduğu görüldü. (İHA/DHA)