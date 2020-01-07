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Sabiha Gökçen’de son durum: İzdiham var!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçağın iniş sırasında kayarak pistten çıkması üzerine, uçuşlara ara verildi. Havalimanına gelen yolcular seferlerin iptal olduğunu öğrenince ıslıkla protesto etti. Yüzlerce insanın bekleyişi sürüyor...

13:29 -
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Sabiha Gökçen’de son durum: İzdiham var!

İstanbul'da iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış ve fırtına hava trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları’nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı.

Olayın ardından havalimanında bir süreliğine uçuşlara ara verildiği açıklandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara ara verilmesinin ardaından yolcuların kuyruklar oluşturduğu gözlendi. Foto: İHA

YOLCULARDAN ISLIKLI TEPKİ

Seferleri iptal olan yolcular, Sabiha Gökçen Havalimanında yoğunluğa neden oldu. Beklemekten sıkılanlar durumu ıslıklarla protesto etti.

Sabiha Gökçen Havalimanında bir çok uçuş akşam saat 20.00’a kadar iptal oldu. Foto: DHA

Yolcular arasında bulunan Necmiye Geyik, “Diyarbakır’a uçacaktık. Seferler iptal oldu. Biletlerimizi iade alacağız. İade sırasına baksana, iki bin kişiyle biter mi sence?” dedi.  Ahmet Demirci ise, “Bursa Orhangazi’den geliyorum. 08.00’dan beri burada bekliyorum. Şu anda bize verilen bilgi 20.00’a kadar uçuş yok. İlk bilgiyi akşam saat 20.00’da vereceklerini söylüyorlar” diye konuştu.


UÇAKLAR KUYRUKTA BEKLİYOR

Yolcuların havalimanında kuyruklar oluşturduğu gözlenirken, pistte uçuş bekleyen uçakların da kuyruklar oluşturduğu görüldü. (İHA/DHA)

istanbul yolcu uçağı
Son güncelleme: 13:42 07.01.2020
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