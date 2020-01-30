Sabıka kaydı nasıl alınır? E Devlet adli sicil kaydı sorgulama işlemleri

Halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı işlemleri online olarak kolayca yapılabilmekte. E-Devlet Kapısı sistemine T.C kimlik no ve şifreler ile giriş yapılarak sabıka kaydı almak mümkün. Vatandaşlardan en çok iş başvurularında istenen adli sicil kaydı belgesi dakikalar içerisinde E-Devlet üzerinden alınabilmekte. İşte E-Devlet giriş sayfası ve sabıka kaydı sorgulama ekranı.

SABIKA KAYDI NASIL ALINIR?

Adli sicil kayıtları gizli tutulan ve önceki dönemlerde sadece Adliyelerden alınabilen bir evraktı. Adli sicil kaydı, kişilerin kendisine, 18 yaşından küçükse anne babasına, vekâlet sunma koşuluyla kanuni temsilcisine ya da istemleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarına verilir. Adli sicil kayıtları Adliyelerde bulunan Adli Sicil Müdürlüklerinden, Kaymakamlıklardan, yurt dışında Büyükelçiliklerden ve artık e devlet sistemiyle internet üzerinden kolaylıkla alınabilmektedir.

E-DEVLET ADLİ SİCİL KAYDI SORGULAMA

E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN SABIKA KAYDI NASIL ALINIR?

Daha önceleri sadece Adliyelerden alınabilen adli sicil kaydı yaşanan yoğunluklar yüzünden zaman kaybına neden oluyordu. Şimdilerde e Devlet üzerinden bu belgeyi almak dakikalar sürüyor. Şimdi yapmanız gerekenleri adım adım anlatacağız…

1- https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi bağlantısına tıkladığınızda ilk olarak e Devlet kimlik doğrulama sayfası açılacaktır. Bu sayfada “Kimliğimi Şimdi Doğrula” sekmesine tıklayın.

2- Kimliğimi şimdi doğrula sekmesine tıkladıktan sonra sisteme giriş sayfası açılacak. Bu sayfada istenen e devlet şifresi ve TC kimlik numaranızı eksiksiz girdikten sonra “Sisteme Giriş Yap” sekmesine tıklayın.

3- Ardından sabıka kaydı alma ile ilgili bilgilendirme sayfası açılacak. Sayfanın en altında “Yukarıdaki Bilgilendirme Yazısını Okudum” ibaresinin yanındaki kutucuğu işaretledikten sonra devam sekmesine tıklayın.

4- Bu işlemin ardından ekrana nüfus bilgileriniz gelecek. Bu sayfada sırasıyla Kurum Türü, Belgenin Neden Verileceği, Belgenin Nereye Verileceği hanelerini doldurun ve son olarak “Sorgula” sekmesine tıklayın.

Adli sicil kaydınız bulunmuyorsa “YUKARIDA KİMLİK BİLGİLERİ BULUNAN ŞAHSIN ADLİ SİCİL KAYDI YOKTUR” ibaresiyle karşılaşırsınız. Eğer adli sicil kaydınız varsa bunun detayları yine bu alanda gözükmektedir. Bu belgeyi indirmek veya yazdırmak için sağ üstte bulunan “DOSYAYI İNDİR” seçeneğine tıklamanız ise yeterlidir.