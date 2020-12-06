Sabotaj iddiası sonrası bir kez daha test ettiler!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılmış, Erdoğan'ın konuşmasının ardından motorun çalıştırılmasının beklendiği anlarda yaşanan aksaklık görüntüyü yansımıştı.

SÖZLERİ TÖRENE DAMGASINI VURMUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da bulunduğu törende TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit “Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz” demiş ve test ekibini de “Bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize, işinizi düzgün yapın” sözleriyle uyarmıştı.

İKİ BAKAN MOTORU YENİDEN TEST ETTİ

Törenin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte ilk milli helikopter motorunu yeniden test ederek o anların görüntülerini sosyal medya hesabından “Pek çok hava platformuna güç verecek ilk milli helikopter motorumuz TS 1400'ün TUSAŞ’a teslimi gerçekleşti. Gaz türbinli motor teknolojisine sahip Türkiye, havacılık sektörünün yıldızlarından biri olacak” notuyla paylaştı.

İlk milli helikopter motorunu üreten TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. ise motorun yeniden test edildiği anların videosunu sosyal medya hesabından, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla TEI-TS1400 motorumuzu bir kez daha test ederek TUSAŞ'a gururla teslim ettik” sözleriyle paylaştı.

TÖREN ANINDA NELER YAŞANMIŞTI?

İşte o anlarda yaşanan diyaloglar:

Erdoğan: Hulusi Bey (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) hazır mıyız?

Akşit: Motor çalışıyor efendim. Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz.

Akar: Sayın Cumhurbaşkanım Eskişehir'den tüm arkadaşlarımızla beraber saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Zatı alinizin liderliğinde, önderliğinde, desteğinde bugünlere gelindi. Çok şükür büyük bir gururla, büyük bir iftiharla şu anda motorumuzu açıyoruz.

Erdoğan: Buyurun. Hayırlı olsun. Ya Allah Bismillah.

Akşit: Sayın Cumhurbaşkanım motor test ekibini tekrar canlı yayında görmek istiyoruz, lütfen. Bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize, işinizi düzgün yapın. Ben uzun yıllar boyunca gece-gündüz demeden bu motorun çalışmasında, defalarca engelleme girişimlerini geçerek başaran bu ekibimizin alın terini şu anda burada sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda TEİ'ye teslim etmekten büyük gurur duyuyorum.