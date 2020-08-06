‘Sadece Ankara’da günde bin 400 vaka var’

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Ankara'da günlük vaka sayısının 1400 civarında olduğunu açıkladı. ‘'Sağlık Bakanı ‘Endişeliyim' diyor. Hükümetler endişe duymaz, çözüm üretir.

Covid-19 işinde hep geç kalarak hareket ettiğimiz için halen 1. dalgada boğulan az sayıda ülkeden biriyiz'' diyen Cesur şöyle konuştu: ‘'Günlük olarak vefat 19, vaka 1000'lerde açıklanıyor. Sadece Ankara'daki günlük vaka sayısı; 1.400 olmuş.

Doktorlar endişeli ve bize bilgi veriyorlar. Bu olay daha ne kadar saklanırdı ki; ucunda ölüm var. Bilim kurulu üyeleri, gerçekte sayılar en az 3 kat fazla olduğu için mi artık TV'lere çıkmıyor?''