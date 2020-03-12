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Adana’da şafak vakti operasyon… 3 gözaltı

Adana'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu üç kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. 

08:18 -
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Adana’da şafak vakti operasyon… 3 gözaltı

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’ye operasyonlarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlerin medreselerinde eğitim verdikleri ve silahlı faaliyetlere katıldıkları iddia edilen Suriye uyruklu İbrahim Hac G., Waad K. ile Hüseyin H.’nin Adana’da yaşadığını tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyona çok sayıda özel harekat polisi katıldı. (FOTO:İHA)

Özel harekat polislerinin, kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına alırken, dijital malzemelere de incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)

Adana El Kaide Emniyet gözaltı operasyon ÖZEL HAREKAT Sağlık Suriye Terör
Son güncelleme: 08:23 12.03.2020
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